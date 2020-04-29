Гидрометцентр сообщил о "желтом" уровне погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра. Данные об этом отображаются на прогностический карте сайта учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Отмечается, что непогода продлится до 30 апреля.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.