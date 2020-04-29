Правительство Приморского края сообщило о том, что все пассажиры, которые прибывают в регион самолетами и железнодорожным транспортом, должны будут проходить обязательную 14-дневную изоляцию.
"Главный санитарный врач по Приморскому краю Татьяна Детковская доложила, что все приехавшие в Приморье… должны пройти 14-дневную самоизоляцию дома или в обсерваторе. Уведомление о соблюдении мер изоляции также будет выдаваться под роспись всем пассажирам, прибывающим железнодорожным транспортом из других регионов России", — говорится в сообщении.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.