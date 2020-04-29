В Приморье всех прибывших самолетом и поездом отправят на изоляцию

Правительство Приморского края сообщило о том, что все пассажиры, которые прибывают в регион самолетами и железнодорожным транспортом, должны будут проходить обязательную 14-дневную изоляцию.