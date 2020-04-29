Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил краевому правительству и муниципалитету разработать план для поэтапного снятия ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил на заседании краевого оперштаба по борьбе с COVID-19.
"Благодаря принятым ограничительным мерам мы можем добиться снижения пика заболевания к 11 мая. В связи с этим нужно приступить к их ослаблению, но при том, что масочный режим будем сохранять", — сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.