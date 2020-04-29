В Приморье готовятся к снятию ограничений, связанных с коронавирусом

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил краевому правительству и муниципалитету разработать план для поэтапного снятия ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил на заседании краевого оперштаба по борьбе с COVID-19.