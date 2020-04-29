В Хакассии медикам не выплатили обещанные президентом деньги

Сотрудники Скорой помощи из Хакассии до сих пор не получили гарантированные президентом РФ дополнительные выплаты за работу с коронавирусными больными.

Коллектив Абаканской подстанции направил в адрес главы республики Хакасия Валентина Коновалова просьбу прояснить этот вопрос. Это обращение опубликовал местный информационный портал 19rus.info.

скрин 19rus.info

Как отмечает издание, подписавшиеся под обращением медики ранее уже направляли запрос в Минздрав Хакассии.

"Там медиков заверили, что выплаты производиться будут, но неизвестно когда. Причина тому - не подписанное с Минздравом РФ соглашение", - пишет 19rus.info.

Пока молчат чиновники на месте, делом занялся СКР

Сегодня стало известно, что фактом финансового нарушения в Хакассии заинтересовался Следственный комитет России.