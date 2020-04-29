Сотрудники Скорой помощи из Хакассии до сих пор не получили гарантированные президентом РФ дополнительные выплаты за работу с коронавирусными больными.
Коллектив Абаканской подстанции направил в адрес главы республики Хакасия Валентина Коновалова просьбу прояснить этот вопрос. Это обращение опубликовал местный информационный портал 19rus.info.
скрин 19rus.info
Как отмечает издание, подписавшиеся под обращением медики ранее уже направляли запрос в Минздрав Хакассии.
"Там медиков заверили, что выплаты производиться будут, но неизвестно когда. Причина тому - не подписанное с Минздравом РФ соглашение", - пишет 19rus.info.
Сегодня стало известно, что фактом финансового нарушения в Хакассии заинтересовался Следственный комитет России.
"Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что в Хакасии медики не получили назначенные президентом РФ дополнительные выплаты" - пишет Ъ.
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