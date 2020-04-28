В автоцентре "Москва" может появится временный госпиталь для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщили "Ведомости". По информации издания, арендаторам помещения сообщили о необходимости переехать.

"Несколько дней назад администрация ТЦ попросила съехать, причины не объяснила. Позвонили в восемь вечера, сказали, что к девяти здание уже нужно освободить. Машины сейчас у кого-то дома, у кого-то на улице, у кого-то рядом на парковке. Здание полностью закрыли, сейчас там рабочие, и иногда видно, что машины скорой помощи заезжают. По слухам, там хотят сделать госпиталь для больных коронавирусом", — сообщил один из сотрудников автосалона РБК.