План по разработке вакцины от COVID-19 готовят в России

План по разработке вакцины от коронавируса должны разработать в России в ближайшие дни. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Срок исполнения — 30 апреля. Исполнение лежит в зоне ответственности премьер-министра Михаила Мишустина.

"Правительству Российской Федерации представить план-график разработки вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), государственной регистрации этих вакцин с применением ускоренной процедуры и запуска их в промышленное производство", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Также президент поручил принять меры по медикаментозной профилактике среди медиков. Речь идет о врачах и медперсонале, которые непосредственно работают с коронавирусными больными. Отчет о выполненной работе до 15 мая должен предоставить глава российского кабмина Мишустин.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Владимир Путин присвоил звание Героя труда доктору Леониду Рошалю. Рошаль является автором и соавтором 250 научных работ, в том числе соавтором семи монографий и руководств, ряда методических рекомендаций.