Волонтеры выгуливают собак москвичей, которым нельзя на улицу

С животными москвичей, которым запрещено выходить на улицу, гуляют волонтеры. В общей сложности добровольцы "нагуляли" уже четыре тысячи часов.

У каждого животного свой новый друг, чтобы собака испытывала меньше стресса.

"Выстраиваются взаимоотношения между волонтёром и хозяином собаки, и наши волонтёры, по сути, берут шефство над обоими, оказывая им необходимую помощь", — пояснила директор центра "Моя карьера" Ирина Швец.

Как отмечают в оперативном штабе, на выгул животных приходится больше 2/3 всех заявок, которые поступают от пожилых москвичей, находящихся дома на карантине. По правилам, с собаками гуляют дважды в день. Если животное небольшое — до 10 кг — его выгуливает доброволец. Если животное крупное, вызывают зооволонтера из специализированного НКО или кинологической службы.

Напомним, что в Москве выходить на улицу запрещено гражданам старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания. Эти категории являются наиболее уязвимыми к коронавирусу. Для помощи им создана горячая линия, по которой можно обратиться за помощью. Вызвать волонтера можно по телефону 8 (495) 870-45-09.

Ранее сообщалось, что волонтерами в Москве сейчас стали около 11 тысяч человек.