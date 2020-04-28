Владимир Путин сделает важное заявление во вторник, 28 апреля

Важную информацию по коронавирусу и борьбе с его распространением сообщит сегодня россиянам президент Владимир Путин. Выступление главы государства запланировано на 15 часов.

Президент скажет вступительное слово перед совещанием с губернаторами регионов. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление, это действительно так", — отметил представитель Кремля.

Вероятнее всего, стоит ожидать информации по продлению либо прекращению нерабочего периода и режима самоизоляции.

Напомним, что в России за минувшие сутки выявлено 6411 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано более 93,5 тысяч таких случаев. Жертвами болезни стали 867 россиян, из них за сутки — 72 человека, что стало новым антирекордом.

Между тем премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору разработать план по постепенному снятию ограничений. Он должен быть готов 29 апреля.

Ранее в Роспотребнадзоре подчеркнули, что сейчас снимать введенные из-за коронавируса ограничения слишком рано. К этому вопросу можно вернуться 12 мая, считает глава ведомства Анна Попова, при условии, что майские праздники россияне проведут дома.