Около 20 тысяч москвичей лечатся от COVID-19 дома

Около 20 тысяч жителей Москвы находятся под наблюдением столичных врачей. У них диагностирован коронавирус или есть признаки ОРВИ.

Как отметили в оперативном штабе, у этих пациентов заболевание протекает в легкой форме, поэтому госпитализация не требуется.

"Врач, который приезжает к пациенту на дом, имеет при себе весь арсенал необходимых инструментов. Если врач определяет, что у пациента состояние легкое и он может оставаться дома, ему назначается терапия и выдаются лекарства, сразу же берется тест на коронавирус. С этого момента пациент попадает под динамическое медицинское наблюдение. На сегодняшний день в Москве около 20 тысяч пациентов проходят лечение дома под ежедневным медицинским контролем сотрудников информационного центра мониторинга и врачей", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее сообщалось, что в больницы Москвы поступило 100 тысяч тестов на коронавирус. Они предназначены для врачей и всех медицинских сотрудников, а также для тех, кто находится на лечении в неинфекционных отделениях столичных больниц.