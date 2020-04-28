Больше трех тысяч москвичей заболели коронавирусом за сутки

Еще 3075 человек в Москве заболели коронавирусом. За последние сутки все они получили положительные тесты на COVID-19.

Как сообщает оперативный штаб, 215 из новых заболевших — дети до 18 лет. Пациентов в возрасте от 18 до 45 лет — 42,5%. Тех, кому от 46 до 65 лет, — 38%. Пожилых пациентов в возрасте от 66 до 79 лет — 8%, а тех, кто старше 80 лет, — 4,5%.

Всего с начала эпидемии в Москве зарегистрировано 48 426 случаев заболевания коронавирусом.

За сутки жертвами опасного заболевания стали 44 пациента столичных больниц. А вот тех, кто излечился от COVID-19, в Москве за сутки 606 человек. Всего победить болезнь с начала эпидемии смогли 4130 пациентов.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", за сутки в России выявлено 6411 новых случаев заболевания коронавирусом. От болезни скончалось рекордное количество пациентов — 72 человека. Инфицированные выявлены в 83 регионах страны.

С начала эпидемии в России зафиксировано больше 93,5 тысяч инфицированных коронавирусом человек. Он унес жизни 867 россиян. 8456 пациентов смогли полностью выздороветь.