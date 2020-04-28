В Москве ослабят карантин после майских праздников

После майских праздников в российской столице начнут ослаблять ограничительные меры, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщило издание "Ура.ру" со ссылкой на собственные источники в правительстве Москвы. Отмену карантинного режима после праздников в первой половине мая рассматривают и другие регионы.