После майских праздников в российской столице начнут ослаблять ограничительные меры, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса.
Об этом сообщило издание "Ура.ру" со ссылкой на собственные источники в правительстве Москвы. Отмену карантинного режима после праздников в первой половине мая рассматривают и другие регионы.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.