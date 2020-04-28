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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Почти в каждом регионе России есть новые случаи заболевания COVID-19

Россия

Почти половина новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки приходится на Москву. Если всего в стране зафиксировано 6411 новых инфицирований, то в столице их 3075.

На втором месте среди антилидеров Подмосковье, где выявлено 523 новых случая. Более сотни человек получили положительные тесты на коронавирус в Санкт-Петербурге (+198), Дагестане (+153), Северной Осетии (+148), Рязанской области (+101).

Меньше всего новых случаев в Республике Тыва, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Крыму. В этих регионах за сутки только по одному новому заболевшему коронавирусом.

🔸Москва — 3075

🔸Московская область — 523

🔸Санкт-Петербург — 198

🔸Республика Дагестан — 153

🔸Республика Северная Осетия — 148

🔸Рязанская область — 101

🔸Нижегородская область — 89

🔸Свердловская область — 85

🔸Владимирская область — 79

🔸Тульская область — 70

🔸Калужская область — 67

🔸Мурманская область — 67

🔸Курская область — 65

🔸Республика Татарстан — 65

🔸Оренбургская область — 65

🔸Ростовская область — 64

🔸Воронежская область — 62

🔸Республика Башкортостан — 61

🔸Новосибирская область — 60

🔸Орловская область — 53

🔸Краснодарский край — 51

🔸Челябинская область — 48

🔸Ярославская область — 47

🔸Красноярский край — 47

🔸Смоленская область — 45

🔸Приморский край — 45

🔸Республика Ингушетия — 43

🔸Ханты-Мансийский АО — 41

🔸Калининградская область — 39

🔸Чувашская Республика — 39

🔸Пензенская область — 39

🔸Ленинградская область — 38

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 38

🔸Республика Марий Эл — 38

🔸Ставропольский край — 37

🔸Кировская область — 35

🔸Тамбовская область — 33

🔸Республика Мордовия — 32

🔸Саратовская область — 32

🔸Белгородская область — 30

🔸Ульяновская область — 29

🔸Хабаровский край — 28

🔸Брянская область — 26

🔸Липецкая область — 26

🔸Волгоградская область — 25

🔸Костромская область — 22

🔸Республика Хакасия — 22

🔸Ненецкий автономный округ — 18

🔸Чеченская Республика — 18

🔸Республика Бурятия — 18

🔸Пермский край — 17

🔸Ивановская область — 14

🔸Алтайский край — 14

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 13

🔸Ямало-Ненецкий АО — 12

🔸Еврейская АО — 12

🔸Омская область — 11

🔸Новгородская область — 10

🔸Тверская область — 9

🔸Республика Калмыкия — 9

🔸Республика Адыгея — 8

🔸Астраханская область — 8

🔸Самарская область — 8

🔸Иркутская область — 8

🔸Камчатский край — 8

🔸Республика Коми — 7

🔸Забайкальский край — 7

🔸Республика Саха (Якутия) — 7

🔸Республика Карелия — 6

🔸Архангельская область — 6

🔸Вологодская область — 5

🔸Удмуртская Республика — 5

🔸Тюменская область — 5

🔸Томская область — 5

🔸Псковская область — 4

🔸Кемеровская область — 4

🔸г. Севастополь — 3

🔸Курганская область — 2

🔸Республика Тыва — 1

🔸Амурская область — 1

🔸Магаданская область — 1

🔸Сахалинская область — 1

🔸Республика Крым — 1

Темы россия регионы коронавирус
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