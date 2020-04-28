Больше 600 москвичей за сутки выписали из больниц

Еще 606 человек выписаны из больниц Москвы. Статистику за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Сообщается, что всего от коронавируса в столице поправились больше четырех тысяч пациентов, ранее имевших положительные тесты на COVID-19.

"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 606 человек — это почти в два раза больше, чем выздоравливало в среднем в сутки за прошедшие дни. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4130. Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее сообщалось, что в мире зарегистрировано уже более трех миллионов случаев заражения коронавирусом. От болезни скончались свыше 205 тысяч человек в разных странах. От COVID-19 умирает каждый седьмой. Как сообщает университет Хопкинса, за прошлую неделю зафиксировано 82 тысячи случаев, больше четверти из них — в США.

Некоторые европейские страны начали снимать ограничения. Среди них Италия и Испания.