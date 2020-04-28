Больше 40 москвичей скончались накануне от коронавируса

Жертвами коронавируса стали 44 человека. Данные приводятся за минувшие сутки по Москве.

Как сообщает оперативный штаб, все пациенты, которые скончались, имели сопутствующие хронические заболевания. Кроме того, у каждого из них была диагностирована пневмония и коронавирус.

Ограничения, введенные из-за коронавируса, ни в Москве, ни в России послаблять пока не планируют. По мнению доктора Андрея Курпатова, 20% россиян испытают посттравматическое расстройство от длительного нахождения дома и резкого выхода из самоизоляции.

Роспотребнадзор также не считает целесообразным снимать ограничения сейчас. Возможно, это будет актуально после 12 мая, когда Россия пройдет три инкубационных периода. При этом, по мнению главы ведомства Анны Поповой, говорить об этом будет возможно, если россияне проведут майские праздники дома.

В Москве же возможности снятия ограничений не видят даже после майских праздников. Этот вопрос будет актуален, когда ежесуточное количество новых случаев пойдет на спад, отметил начальник московского главного контрольного управления Евгений Дачников.