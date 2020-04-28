В городе Северо-Курильске на острове Парамушир Большой Курильской гряды был зарегистрирован масштабный пеплопад после активности вулкана Эбеко.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего инженера Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Леонида Котенко.
"На вулкане сегодня утром был зафиксирован пепловый выброс. В результате Северо-Курильск засыпало пеплом", — рассказал Котенко.
На начавшейся неделе пройдет встреча министров иностранных дел стран-участниц "нормандского формата". Ожидается, что Украина будет настаивать на очередном саммите по Донбассу. Который, вероятнее всего, назначен не будет.