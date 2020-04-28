Северо-Курильск засыпан пеплом из-за извержения вулкана Эбеко

В городе Северо-Курильске на острове Парамушир Большой Курильской гряды был зарегистрирован масштабный пеплопад после активности вулкана Эбеко.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего инженера Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Леонида Котенко.