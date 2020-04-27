В первые майские дни в Москву придёт атмосферный фронт и принесет осадки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"27 апреля по территории столичного региона пройдёт атмосферный фронт. Местами он вызовет небольшие дожди, и температура будет чуть выше +10 °С. 28 марта над регионом вслед за фронтом расположится небольшой антициклон. При переменной облачности без существенных осадков ночь будет холодная, ожидается 0…+2 °С, днём +11 °С", — пояснил Леус.
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