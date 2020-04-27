Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правительству республики постепенно снимать ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. По его словам, в республике наблюдается положительная динамика, а власти держат ситуацию под контролем.
"В ходе заседания поручил… руководителю оперштаба Магомеду Даудову рассмотреть возможность поэтапного снятия незначительных ограничительных мер. Если позволяет эпидемиологическая обстановка, можно постепенно открывать мелкие субъекты бизнеса — маленькие магазины, техстанции, заправки, в которых задействовано минимальное количество персонала", — сообщил Кадыров в своем Instagram.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.