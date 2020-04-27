Чечня начала отменять ограничительные меры

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правительству республики постепенно снимать ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. По его словам, в республике наблюдается положительная динамика, а власти держат ситуацию под контролем.