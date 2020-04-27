Во всех общественных местах, а также помещениях и общественном транспорте Челябинской области теперь действует обязательный масочный режим.

Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер:

"Мы все должны привыкнуть к новым правилам поведения в общественных местах. Угроза остается и, несмотря на все прилагаемые усилия, будет оставаться еще какое-то время. Особый акцент на выполнение всех рекомендации врачей. Поэтому рассматриваем возможность введения обязательного масочного режима в любых замкнутых пространствах: магазинах, МФЦ, общественном транспорте, как это с 1 мая планируют сделать в Свердловской области. Это должно стать своеобразной нормой жизни до окончания пандемии", — пояснил чиновник.