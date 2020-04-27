В Московской области уже было выдано почти 10 миллионов цифровых пропусков на перемещение в транспорте в условиях режима самоизоляции. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства госуправления, информационных технологий и связи.
"Физические лица оформили 9 977 739 пропусков", — сообщили в ведомстве.
8,6 миллионов пропусков было выдано с помощью приложения "Стопкоронавирус". Чуть более одного миллиона пропусков выдали через сайт Госуслуг.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.