Почти 10 млн цифровых пропусков выдали в Подмосковье

В Московской области уже было выдано почти 10 миллионов цифровых пропусков на перемещение в транспорте в условиях режима самоизоляции. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства госуправления, информационных технологий и связи.

"Физические лица оформили 9 977 739 пропусков", — сообщили в ведомстве.

8,6 миллионов пропусков было выдано с помощью приложения "Стопкоронавирус". Чуть более одного миллиона пропусков выдали через сайт Госуслуг.