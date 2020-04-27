Власти Пермской области приняли решение запретить продажу алкоголя на территории региона на майские праздники. Нарушившие запрет будут привлечены к административной ответственности.

"1 мая на территории Пермского края, в том числе и города Перми, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Соответствующее решение закреплено в постановлении правительства Пермского края от 10 октября 2011 года №755-п (в редакции от 10.11.2017)", — сообщили в пресс-службе пермской администрации.