Больше 45 тысяч москвичей больны коронавирусом

Лишь 5% новых инфицированных коронавирусом больных в Москве входят в возрастную категорию "старше 80 лет". Всего за последние 24 часа в столице выявлено 2 871 новый случай заболевания.

Как сообщает оперативный штаб, среди новых заболевших 158 детей до 18 лет. Тех, кому от 18 до 45 лет — 41%. Еще 39,5% — москвичи в возрасте от 46 до 65 лет, и 9% — пациенты от 66 до 79 лет.

С начала эпидемии в Москве зарегистрировано 45 351 заболевший. За это время из столичных больниц после лечения от коронавируса выписаны 3 524 человека, из них за последние сутки — 349 пациентов. За сутки от коронавируса скончался 31 москвич.

В России за сутки зафиксировано 6 198 новых случаев заболевания. 50 человек скончались, 579 пациентов — вылечились. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 81 147 случаев инфицирования. COVID-19 болеют жители всех регионов страны. С начала эпидемии от заболевания умерли 794 человека. Излечились и выписаны домой из стационаров — 7346 пациентов. Положительные тесты на коронавирус за сутки получили жители 84 регионов России. Больше всего их в Москве, Подмосковье и Нижегородской области.