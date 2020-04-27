За сутки коронавирус диагностирован у жителей 84 регионов России

Почти половина новых случаев заражения коронавирусом приходится на жителей столицы. Всего в России за сутки положительные тесты на коронавирус получили жители 84 регионов страны.

За сутки врачи диагностировали 6 148 новых инфицированных. Из них 2871 живет в Москве. Еще 638 — в Подмосковье. В тройку антилидеров попала Нижегородская область, где за 24 часа коронавирус подхватили 207 местных жителей.

Также более сотни заболевших за сутки в Дагестане (+167) и Санкт-Петербурге (+161). Самый низкий суточный прирост заболевших в Сахалинской области (+1), Курганской области (+2), Чукотском автономном округе (+2) и Крыму (+2).

🔸Москва — 2871

🔸Московская область — 638

🔸Нижегородская область — 207

🔸Республика Дагестан — 167

🔸Санкт-Петербург — 161

🔸Рязанская область — 85

🔸Камчатский край — 85

🔸Республика Татарстан — 70

🔸Курская область — 69

🔸Тульская область — 69

🔸Ростовская область — 65

🔸Тамбовская область — 61

🔸Свердловская область — 59

🔸Челябинская область — 58

🔸Краснодарский край — 57

🔸Калужская область — 56

🔸Республика Северная Осетия — 53

🔸Орловская область — 44

🔸Брянская область — 43

🔸Владимирская область — 43

🔸Ленинградская область — 43

🔸Республика Башкортостан — 43

🔸Республика Мордовия — 42

🔸Чувашская Республика — 42

🔸Новосибирская область — 42

🔸Республика Ингушетия — 38

🔸Смоленская область — 35

🔸Самарская область — 35

🔸Тверская область — 34

🔸Новгородская область — 33

🔸Ставропольский край — 33

🔸Хабаровский край — 33

🔸Республика Марий Эл — 31

🔸Волгоградская область — 30

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 29

🔸Калининградская область — 28

🔸Мурманская область — 28

🔸Белгородская область — 27

🔸Ямало-Ненецкий АО — 27

🔸Алтайский край — 27

🔸Кировская область — 26

🔸Ярославская область — 25

🔸Липецкая область — 24

🔸Ульяновская область — 24

🔸Приморский край — 24

🔸Ханты-Мансийский АО — 23

🔸Республика Бурятия — 23

🔸Пензенская область — 22

🔸Саратовская область — 22

🔸Астраханская область — 21

🔸Воронежская область — 20

🔸Чеченская Республика — 20

🔸Пермский край — 20

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 19

🔸Красноярский край — 19

🔸Еврейская АО — 15

🔸Псковская область — 14

🔸Оренбургская область — 14

🔸Тюменская область — 13

🔸Республика Карелия — 12

🔸Республика Коми — 12

🔸Республика Калмыкия — 12

🔸Республика Алтай — 12

🔸Костромская область — 10

🔸Вологодская область — 10

🔸Ненецкий автономный округ — 9

🔸Омская область — 9

🔸Томская область — 9

🔸Ивановская область — 8

🔸Архангельская область — 8

🔸Республика Адыгея — 8

🔸Республика Хакасия — 8

🔸Республика Саха (Якутия) — 7

🔸Забайкальский край — 6

🔸Удмуртская Республика — 5

🔸Кемеровская область — 4

🔸Амурская область — 4

🔸Республика Тыва — 3

🔸Магаданская область — 3

🔸г. Севастополь — 3

🔸Курганская область — 2

🔸Чукотский АО — 2

🔸Республика Крым — 2

🔸Сахалинская область — 1