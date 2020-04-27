Почти половина новых случаев заражения коронавирусом приходится на жителей столицы. Всего в России за сутки положительные тесты на коронавирус получили жители 84 регионов страны.
За сутки врачи диагностировали 6 148 новых инфицированных. Из них 2871 живет в Москве. Еще 638 — в Подмосковье. В тройку антилидеров попала Нижегородская область, где за 24 часа коронавирус подхватили 207 местных жителей.
Также более сотни заболевших за сутки в Дагестане (+167) и Санкт-Петербурге (+161). Самый низкий суточный прирост заболевших в Сахалинской области (+1), Курганской области (+2), Чукотском автономном округе (+2) и Крыму (+2).
🔸Москва — 2871
🔸Московская область — 638
🔸Нижегородская область — 207
🔸Республика Дагестан — 167
🔸Санкт-Петербург — 161
🔸Рязанская область — 85
🔸Камчатский край — 85
🔸Республика Татарстан — 70
🔸Курская область — 69
🔸Тульская область — 69
🔸Ростовская область — 65
🔸Тамбовская область — 61
🔸Свердловская область — 59
🔸Челябинская область — 58
🔸Краснодарский край — 57
🔸Калужская область — 56
🔸Республика Северная Осетия — 53
🔸Орловская область — 44
🔸Брянская область — 43
🔸Владимирская область — 43
🔸Ленинградская область — 43
🔸Республика Башкортостан — 43
🔸Республика Мордовия — 42
🔸Чувашская Республика — 42
🔸Новосибирская область — 42
🔸Республика Ингушетия — 38
🔸Смоленская область — 35
🔸Самарская область — 35
🔸Тверская область — 34
🔸Новгородская область — 33
🔸Ставропольский край — 33
🔸Хабаровский край — 33
🔸Республика Марий Эл — 31
🔸Волгоградская область — 30
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 29
🔸Калининградская область — 28
🔸Мурманская область — 28
🔸Белгородская область — 27
🔸Ямало-Ненецкий АО — 27
🔸Алтайский край — 27
🔸Кировская область — 26
🔸Ярославская область — 25
🔸Липецкая область — 24
🔸Ульяновская область — 24
🔸Приморский край — 24
🔸Ханты-Мансийский АО — 23
🔸Республика Бурятия — 23
🔸Пензенская область — 22
🔸Саратовская область — 22
🔸Астраханская область — 21
🔸Воронежская область — 20
🔸Чеченская Республика — 20
🔸Пермский край — 20
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 19
🔸Красноярский край — 19
🔸Еврейская АО — 15
🔸Псковская область — 14
🔸Оренбургская область — 14
🔸Тюменская область — 13
🔸Республика Карелия — 12
🔸Республика Коми — 12
🔸Республика Калмыкия — 12
🔸Республика Алтай — 12
🔸Костромская область — 10
🔸Вологодская область — 10
🔸Ненецкий автономный округ — 9
🔸Омская область — 9
🔸Томская область — 9
🔸Ивановская область — 8
🔸Архангельская область — 8
🔸Республика Адыгея — 8
🔸Республика Хакасия — 8
🔸Республика Саха (Якутия) — 7
🔸Забайкальский край — 6
🔸Удмуртская Республика — 5
🔸Кемеровская область — 4
🔸Амурская область — 4
🔸Республика Тыва — 3
🔸Магаданская область — 3
🔸г. Севастополь — 3
🔸Курганская область — 2
🔸Чукотский АО — 2
🔸Республика Крым — 2
🔸Сахалинская область — 1
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.