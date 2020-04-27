Почти 6,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России

Еще 6 198 человек в России получили положительные тесты на коронавирус. У всех заболевание подтверждено лабораторно.

Как сообщает оперативный штаб, вирус выявлен у жителей 84 регионов России. За сутки от болезни скончались 50 человек. На поправку пошли 579 пациентов.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 81 147 случаев инфицирования. COVID-19 болеют жители всех регионов страны. С начала эпидемии от заболевания умерли 794 человека. Излечились и выписаны домой из стационаров — 7346 пациентов.

За это время врачи провели более трех миллионов тестов на коронавирус. Из них за последние 24 часа — 139 тысяч тестов. Как сообщает Роспотребнадзор, под наблюдением медиков в разных регионах страны из-за коронавируса находятся 183 тысячи пациентов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России планируют создать мышей для тестирования вакцины от COVID-19. Животные должны быть максимально чувствительны по симптоматике к патогенезу коронавируса у человека. Зверьки будут отличаться биологической безопасностью. Восприимчивость к вирусу у них появится только после индукции в условиях вирусологической лаборатории.