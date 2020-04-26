Власти Томской области ввели временные ограничения на въезд и выезд из региона. Пересечь границу области можно только по служебным целям или в случае крайней необходимости.
"С завтрашнего дня, 27 апреля, на постах при въезде в Томск автомобилисты будут обязаны обосновать свое передвижение, предъявив соответствующие служебные задания или документы, подтверждающие необходимость срочного выезда за пределы Томской области (либо въезда в регион), связанные с личными обстоятельствами", - сообщили в пресс-службе администрации Томска.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.