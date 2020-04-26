Краевой Минздрав сообщил в своем Instagram о закрытии двух отделений пермской клинической больницы №7 из-за обнаружения COVID-19 у пяти сотрудников.

"Отделения терапии и кардиологии пермской городской клинической больницы №7 на ул. Героев Хасана, 24 закрыты на карантин по предписанию главного санитарного врача. У пяти сотрудников отделений выявлен первичный положительный тест на COVID-19. Из них одна сотрудница в краевой клинической больнице, остальные — изолированы дома", — говорится в сообщении.