В Тверской области зафиксирована первая смерть от COVID-19

Правительство Тверской области сообщило о первой смерти из-за коронавируса. Число зараженных выросло до 464 человек.

"В Тверской области за сутки подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции. Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался", — говорится в сообщении.

По данным облправительства, погибшим был мужчина 1952 года рождения. Отмечается, что у пациента были хронические болезни, в том числе гипертония.

В Тверской области от заражения выздоровели 24 пациента. Самое большое количество инфицированных обнаружено в Твери — 139 человек.