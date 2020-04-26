Правительство Тверской области сообщило о первой смерти из-за коронавируса. Число зараженных выросло до 464 человек.
"В Тверской области за сутки подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции. Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался", — говорится в сообщении.
По данным облправительства, погибшим был мужчина 1952 года рождения. Отмечается, что у пациента были хронические болезни, в том числе гипертония.
В Тверской области от заражения выздоровели 24 пациента. Самое большое количество инфицированных обнаружено в Твери — 139 человек.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.