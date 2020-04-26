В Петербурге ищут похитителей шоколада

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает воров, которые украли 80 плиток шоколада и 8 коробок конфет. Об этом сообщает агенство РИА "Новости" со ссылкой на МВД.

"Двое неизвестных совершили открытое хищение 80 плиток шоколада и восемь коробок шоколадных конфет", — цитирует ведомство РИА "Новости".

Со слов ведомства, инцидент произошел в Петербурге в районе станции метро "Технологический институт". Молодые люди набрали сладости в корзину и просто вышли из магазина. Директор магазина обратилась в полицию и оценивает сумму ущерба. Преступников уже разыскивают.