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В Курганской области приостановят продажу алкоголя

Россия » Урал » Курган

Оперштаб Курганской области сообщил, что розничная продажа любого вида алкогольной продукции будет временно запрещена с 30 апреля.

"В Курганской области будет приостановлена розничная продажа алкогольной продукции, включая пиво. Такое решение принял региональный оперативный штаб по коронавирусной инфекции. Торговлю алкоголем приостановят с 30 апреля по 10 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

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