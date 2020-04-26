В Курганской области приостановят продажу алкоголя

Оперштаб Курганской области сообщил, что розничная продажа любого вида алкогольной продукции будет временно запрещена с 30 апреля.

"В Курганской области будет приостановлена розничная продажа алкогольной продукции, включая пиво. Такое решение принял региональный оперативный штаб по коронавирусной инфекции. Торговлю алкоголем приостановят с 30 апреля по 10 мая 2020 года", - говорится в сообщении.