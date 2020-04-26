Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что майские праздники нужно провести дома.

"Абсолютно согласна (с мнением, что россиянам лучше остаться дома во время праздников — ред.). Только заменила бы слово "лучше" на "должны". Вот сейчас мы должны. Должны самим себе, своим близким. Мы должны эти праздничные дни оставаться дома", — сказала Попова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".