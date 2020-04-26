В Подмосковье таксистов без масок привлекли к ответственности

В Подмосковье правоохранители привлекли к ответственности десятерых таксистов, ездивших без защитных масок. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Суммарно сотрудники полиции проверили на соблюдение санитарных норм 182 машины. У пассажиров проверяли наличие QR-кодов — среди них нарушителей не обнаружилось.

"В Домодедово и Красногорске выявлено 10 водителей такси, которые ездили без масок. Водителей и таксопарки привлекли к административной ответственности", — передали в пресс-службе.