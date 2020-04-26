В России за сутки выявлено 6361 зараженных коронавирусом

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ сообщили, что в стране за 24 часа выявлено 6361 зараженных коронавирусной инфекцией, что является максимальным суточным рекордом.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 6 361 в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2 920 (45,9%)", — говорится в сообщении.

Число зараженных с самого начала коронавирусной пандемии достигло отметки в 80949 человек.