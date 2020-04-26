Оперштаб по борьбе с COVID-19 в Саратовской области сообщил о 40 новых случаях заражений коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных во время пандемии превысило отметку в 300 человек.
"За сутки на территории региона зафиксировано еще 40 случаев COVID-19. Таким образом, на 09.00 (08.00 мск) 26 апреля число заболевших в Саратовской области составляет 305 человек", — приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.