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В Саратовской области более 300 человек были заражены коронавирусом

Россия » Поволжье » Саратов

Оперштаб по борьбе с COVID-19 в Саратовской области сообщил о 40 новых случаях заражений коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных во время пандемии превысило отметку в 300 человек.

"За сутки на территории региона зафиксировано еще 40 случаев COVID-19. Таким образом, на 09.00 (08.00 мск) 26 апреля число заболевших в Саратовской области составляет 305 человек", — приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

пандемия оперштаб статистика коронавирус саратовская область
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