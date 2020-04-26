В Саратовской области более 300 человек были заражены коронавирусом

Оперштаб по борьбе с COVID-19 в Саратовской области сообщил о 40 новых случаях заражений коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных во время пандемии превысило отметку в 300 человек.