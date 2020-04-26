В Северной Осетии 53 человека заразились коронавирусом

Управление Роспотребнадзора Северной Осетии сообщило о том, что за последние сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 53. За все время коронавирусной пандемии количество заболевших достигло отметки в 401 человека. Двое из зараженных скончались.