Управление Роспотребнадзора Северной Осетии сообщило о том, что за последние сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 53. За все время коронавирусной пандемии количество заболевших достигло отметки в 401 человека. Двое из зараженных скончались.
"По данным на утро воскресенья в Северной Осетии зарегистрирован 401 случай (+ 53 за сутки) заражения новой коронавирусной инфекцией, 286 человек находятся на амбулаторном лечении, 56 человек проходят лечение в медицинских учреждениях республики, 57 человек выздоровели", — говорится в сообщении.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.