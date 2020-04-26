В Астраханской области 27 человек заразились коронавирусом

Управление администрации губернатора Астраханской обрасти сообщило о том, что в регионе количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 27 и достигло отметки в 304 человека.

"По данным министерства здравоохранения, на 26 апреля в Астраханской области зарегистрировано 304 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 27 человек — за минувшие сутки", — сказано в сообщении.

За все время коронавирусной пандемии в Астраханской области 44 человека смогли выздороветь, четверо погибли.