В Приамурье за последние сутки 3 человека заразились коронавирусом

Правительство Амурской области сообщило о том, что за последние сутки коронавирус был обнаружен у 3-х человек.

"26. 04.2020 в Амурской области зарегистрировано три новых лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Результаты подтверждены в установленном порядке", — сообщает правительство региона.

На данный момент, за все время коронавирусной пандемии в Приамурье подтверждено 36 случаев заражения COVID-19.