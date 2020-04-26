Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил в своем Instagram, что за последние сутки в крае 36 человек заразились коронавирусом.

"Новый день принес нам изменение статистики по коронавирусу. К сожалению, не в лучшую сторону. На сегодня коронавирусная инфекция выявлена ещё у 36 человек. Таким образом, за всё время в Ставропольском крае зарегистрирован 421 случай заболевания. В том числе — у 42 детей. В тяжелом состоянии 18 человек. В состоянии средней степени тяжести находятся 62. Выздоровело — 73 пациентов", — написал Владимиров в Instagram.