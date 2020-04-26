На Алтае 68 человек заразились коронавирусом

Оперативный штаб Алтайского края сообщил о том, что за последние сутки в регионе было зафиксировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 48 человек у работников рудника, где была вспышка", — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, количество зараженных в Алтайском крае достигло отметки в 283 человека.