Жителям подмосковного Ленинского городского округа пришлось обратиться в полицию, чтобы разогнать шумную вечеринку, которую устроили неизвестные прямо на автомобильной дороге.
Примечательно, что "организаторам" не помешало ночное время суток, а также режим самоизоляции, который действует по всей стране. Послушать музыку и потанцевать на дороге собрались сотни людей.
В соцсетях даже появились видеоролики. Авторы видео утверждают, что некий "DJ Олег" устраивает дискотеки в ЖК "Бутово парк 2".
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.