В Подмосковье неизвестные устроили вечеринку прямо на дороге

Жителям подмосковного Ленинского городского округа пришлось обратиться в полицию, чтобы разогнать шумную вечеринку, которую устроили неизвестные прямо на автомобильной дороге.

Примечательно, что "организаторам" не помешало ночное время суток, а также режим самоизоляции, который действует по всей стране. Послушать музыку и потанцевать на дороге собрались сотни людей.

В соцсетях даже появились видеоролики. Авторы видео утверждают, что некий "DJ Олег" устраивает дискотеки в ЖК "Бутово парк 2".