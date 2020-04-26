Оперштаб республики Алтай сообщил о том, что в регионе за последние 24 часа зафиксировано 6 новых случаев заражения COVID-19.
"В Усть-Коксинском районе коронавирус подтвердился у двух жителей районного центра Усть-Кокса, а также жителей населенных пунктов Кастахта и Теректа. Двое из выявленных контактировали с родственниками, вернувшимися ранее из других регионов. Все четыре случая подтвердились во время профилактических обследований", — говорится в сообщении.
За все время коронавирусной пандемии в регионе выявлено 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.