На Алтае 6 человек заразились коронавирусом

Оперштаб республики Алтай сообщил о том, что в регионе за последние 24 часа зафиксировано 6 новых случаев заражения COVID-19.

"В Усть-Коксинском районе коронавирус подтвердился у двух жителей районного центра Усть-Кокса, а также жителей населенных пунктов Кастахта и Теректа. Двое из выявленных контактировали с родственниками, вернувшимися ранее из других регионов. Все четыре случая подтвердились во время профилактических обследований", — говорится в сообщении.

За все время коронавирусной пандемии в регионе выявлено 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией.