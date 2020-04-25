Правительство Чувашии пошло на более жесткие меры в борьбе с COVID-19. Так, начиная с субботы, 25 апреля, местные жители будут обязаны носить защитные маски в магазинах, общественном транспорте и даже в такси. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы республики.
"С 25 апреля и до особого распоряжения всем жители республики при входе и нахождении в магазинах, в общественном транспорте и такси нужно носить гигиенические маски (повязки, респираторы или иные изделия, их заменяющие). Организации и индивидуальные предприниматели должны обслуживать только клиентов в средствах индивидуальной защиты органов дыхания", — передали в пресс-службе.
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