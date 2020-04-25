Жители Чувашии будут носить маски в магазинах и транспорте

Правительство Чувашии пошло на более жесткие меры в борьбе с COVID-19. Так, начиная с субботы, 25 апреля, местные жители будут обязаны носить защитные маски в магазинах, общественном транспорте и даже в такси. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы республики.