Глава региона Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов сообщил о смерти первых двух пациентов с COVID-19.
"К сожалению, в КЧР зафиксированы первые два летальных случая среди больных с подтвержденным диагнозом коронавирус. Скончались люди старшего поколения, старше 65 лет, которые были госпитализированы в инфекционный госпиталь. Оба были контактными с ранее заболевшими коронавирусом, которые вовремя не обратились", — сказал Темрезов в видеообращении в Instagram.
За все время коронавирусной пандемии в регионе выявлено 246 случаев заболевания COVID-19.
На карантине балерина занялась разбором старых снимков и видео.