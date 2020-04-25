Глава региона Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов сообщил о смерти первых двух пациентов с COVID-19.

"К сожалению, в КЧР зафиксированы первые два летальных случая среди больных с подтвержденным диагнозом коронавирус. Скончались люди старшего поколения, старше 65 лет, которые были госпитализированы в инфекционный госпиталь. Оба были контактными с ранее заболевшими коронавирусом, которые вовремя не обратились", — сказал Темрезов в видеообращении в Instagram.