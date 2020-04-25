Власти Москвы потратили 950 миллионов рублей на закупку защитных масок для медицинских сотрудников. Закупки планируют продолжить.

"С учетом возобновившегося роста госпитализаций, вопрос наличия средств индивидуальной защиты (СИЗ) действительно является достаточно острым, и город работает над его решением. При этом объем закупок для обеспечения защиты медицинских работников был беспрецедентным. Всего к настоящему моменту на медицинские маски для медработников было потрачено 949,2 млн рублей. На защитные костюмы, очки, респираторы и перчатки в целом — 9 534,2 млн. рублей. Закупки СИЗ для московских медиков будут продолжены", — сказано в сообщении столичного Департамента здравоохранения.