В Москве сегодня пройдет небольшой дождь

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в субботу в Москве ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь.

"На сегодня у нас атмосферный фронт, поэтому облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, северо-западный ветер, 3-8 метров в секунду", — рассказал Тишковец агентству РИА "Новости".

Синоптик отметил, что в самой Москве температура будет держаться на уровне 8-10 градусов тепла, а в области 6-11 градусов. Давление составит примерно 735 миллиметров ртутного столба.