В Астраханской области 66 человек заразились коронавирусом

Управление администрации губернатора Астраханской области сообщило, что за последние сутки выявлено еще 66 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших за все время коронавирусной пандемии достигло отметки в 277 человек. Четверо зараженных погибли.