Управление администрации губернатора Астраханской области сообщило, что за последние сутки выявлено еще 66 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших за все время коронавирусной пандемии достигло отметки в 277 человек. Четверо зараженных погибли.
"По данным министерства здравоохранения на 25 апреля, в Астраханской области зарегистрировано 277 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 66 — за минувшие сутки", — сказано в пресс-релизе.
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