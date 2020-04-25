Во Владимирской области 44 человека заразились коронавирусом

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщило о 44 случаях заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки.

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 44 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 424 случая заболевания", — говорится в сообщении.

В городе Петушки и Петушинском районе зарегистрировано 79 случаев, в Муроме — 58, Коврове — 56, во Владимире — 52.