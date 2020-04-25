В Коммунарке в больнице находятся более 600 пациентов

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что на данный момент на лечении находятся более 600 человек, 61 из них лежат в отделении реанимации и ОРИТ, в том числе 29 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.