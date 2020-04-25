Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что на данный момент на лечении находятся более 600 человек, 61 из них лежат в отделении реанимации и ОРИТ, в том числе 29 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
"Состоит на лечении 620. Из них: диагнозом пневмония — 611 (98%), COVID подтвержденных — 404 (65%), на кислороде вне ОРИТ — 119 (19%), в ОРИТ — 61 (9,8%), на ИВЛ — 29 (5%)", — написал Проценко на своей странице в Facebook.
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