Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что за последние сутки в Ставропольском крае выявили 27 новых заражения коронавирусной инфекцией, тем самым, общее количество зараженных теперь составляет 385 человек.

"Число заболевших продолжает расти. На сегодня инфекция выявлена ещё у 27 человек. Всего зафиксировано 385 случаев за все время. Среди заболевших 42 ребенка. В тяжелом состоянии 15 больных. В состоянии средней степени тяжести находятся 59. Выздоровели 58 пациентов. Пятерых спасти не удалось", — написал Владимиров в Instagram.