Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Новости Все >
Источник Правда.Ру

В Ставропольском крае 27 человек инфицированы COVID-19

Россия » Юг » Ставрополь

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что за последние сутки в Ставропольском крае выявили 27 новых заражения коронавирусной инфекцией, тем самым, общее количество зараженных теперь составляет 385 человек.

"Число заболевших продолжает расти. На сегодня инфекция выявлена ещё у 27 человек. Всего зафиксировано 385 случаев за все время. Среди заболевших 42 ребенка. В тяжелом состоянии 15 больных. В состоянии средней степени тяжести находятся 59. Выздоровели 58 пациентов. Пятерых спасти не удалось", — написал Владимиров в Instagram.

губернатор статистика коронавирус ставропольский край владимир владимиров
Последние материалы
Во Владимирской области 44 человека заразились коронавирусом
Пилот пострадал из-за жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале
В Коммунарке в больнице находятся более 600 пациентов
Россия предложила помощь Киеву в тушении лесных пожаров в Чернобыле
На Украине заболели коронавирусом уже 8125 человек
Актер фильма "Запретная зона" Дмитрий Дьяченко скончался
Петербургские школьники уйдут на летние каникулы с 1 мая
Китай и США сорвали видеоконференцию G20
Полицейские научились по запаху раскрывать давние преступления
В Ставропольском крае 27 человек инфицированы COVID-19
Популярное
Российский шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила поклонников архивным фото

На карантине балерина занялась разбором старых снимков и видео.

Анастасия Волочкова удивила поклонников архивным фото
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Политика. Новости и аналитика
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Бывший СССР
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Эврика! - Наука
Зачем нам все лгут про COVID-2019
Василий Амирджанов Стометровая зона отчуждения: драйв на "собянинской дорожке" Василий Амирджанов Любовь Степушова Не договорились по тарифам на газ: ЕАЭС на грани развала? Любовь Степушова Игорь Буккер Беременные самцы рыб помогут найти защиту от СПИДа Игорь Буккер
Комментарии
Стометровая зона отчуждения: драйв на "собянинской дорожке"
Жириновский: СССР спасло бы разделение на 70 губерний
Три снайпера, которые вошли в историю, как лучшие в своем роде
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Антон Гормах: Мастерство юриста играет роль
Три снайпера, которые вошли в историю, как лучшие в своем роде
Американское СМИ рассказало о гигантских очередях из голодных
Эксперт: Белоруссия "мародерствует на политическом поле"
В индийских аюрведических текстах нашли описание коронавируса
В Интернете отомстим: Россию потрясет небывалый протест
Ходорковский предрек проблемы из-за пустых холодильников
Эксперт: Белоруссия "мародерствует на политическом поле"
Жириновский: СССР спасло бы разделение на 70 губерний
В Интернете отомстим: Россию потрясет небывалый протест
Жириновский: СССР спасло бы разделение на 70 губерний
Ходорковский предрек проблемы из-за пустых холодильников
Башаров резко высказался о своей экс-жене в соцсетях
Три снайпера, которые вошли в историю, как лучшие в своем роде
Политолог: выборы в США могут быть перенесены
В США за плевки в корзину с фруктами женщине грозит депортация
Эксперт: Белоруссия "мародерствует на политическом поле"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ