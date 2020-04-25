Средняя зарплате в Москве по данным Мосгорстата

Из данный Мосгорстата следует, что средняя зарплата в Москве в январе 2020 года составила 88,9 тысяч рублей. Это на 12,1 процента больше, чем аналогичные показатели за прошлый год.

По мнению профессора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, рост уровня зарплат произошел из-за индексации зарплат бюджетников. Кроме того, на этот уровень повлияли крупные компании, которые повысили зарплаты своим топ-менеджерам.