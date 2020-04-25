Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Новости Все >
Источник Правда.Ру

В Новосибирской области выявили 38 заражений COVID-19

Россия » Сибирь » Новосибирск

В региональном оперативном штабе по противодействию COVID-19 в Новосибирске сообщили о 38 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.

"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 25 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 38 пациентов с коронавирусной инфекцией. За пределы региона выезжал один человек, он возвращался в Новосибирск через Москву. 17 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами, по каждому случаю проводится эпидрасследование. 20 человек выявлены по контакту с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден", — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что общее число зараженных увеличилось до 247 человек, 12 из них — дети. Количество смертей в области составляет 4 человека, а количество выздоровевших — 39.

москва оперштаб статистика новосибирск коронавирус
Последние материалы
В Узбекистане начнут работать рынки, химчистки и автосервисы
У берегов Папуа-Новой-Гвинеи зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3
В Киргизии 9 случаев заражения COVID-19 за последние 24 часа
У 21 жителя Кузбасса обнаружен коронавирус
Самоучитель выживания при самоизоляции
Стометровая зона отчуждения: драйв на "собянинской дорожке"
В Москве умер 41 пациент с подтвержденным коронавирусом
Палеонтологи обнаружили останки позвонков древней акулы
Хроники COVID-19: как французы живут в условиях карантина
Вирусолог прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Популярное
Российский шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила поклонников архивным фото

На карантине балерина занялась разбором старых снимков и видео.

Анастасия Волочкова удивила поклонников архивным фото
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Политика. Новости и аналитика
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Бывший СССР
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Эврика! - Наука
Зачем нам все лгут про COVID-2019
Василий Амирджанов Стометровая зона отчуждения: драйв на "собянинской дорожке" Василий Амирджанов Любовь Степушова Не договорились по тарифам на газ: ЕАЭС на грани развала? Любовь Степушова Игорь Буккер Беременные самцы рыб помогут найти защиту от СПИДа Игорь Буккер
Комментарии
Три снайпера, которые вошли в историю, как лучшие в своем роде
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Антон Гормах: Мастерство юриста играет роль
Три снайпера, которые вошли в историю, как лучшие в своем роде
Американское СМИ рассказало о гигантских очередях из голодных
Эксперт: Белоруссия "мародерствует на политическом поле"
В индийских аюрведических текстах нашли описание коронавируса
В Интернете отомстим: Россию потрясет небывалый протест
Ходорковский предрек проблемы из-за пустых холодильников
Эксперт: Белоруссия "мародерствует на политическом поле"
Жириновский: СССР спасло бы разделение на 70 губерний
В Интернете отомстим: Россию потрясет небывалый протест
Жириновский: СССР спасло бы разделение на 70 губерний
Ходорковский предрек проблемы из-за пустых холодильников
Башаров резко высказался о своей экс-жене в соцсетях
Три снайпера, которые вошли в историю, как лучшие в своем роде
Политолог: выборы в США могут быть перенесены
В США за плевки в корзину с фруктами женщине грозит депортация
Эксперт: Белоруссия "мародерствует на политическом поле"
Столицу ДНР переименовали в Сталино
Жириновский: СССР спасло бы разделение на 70 губерний
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ