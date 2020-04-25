В региональном оперативном штабе по противодействию COVID-19 в Новосибирске сообщили о 38 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.

"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 25 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 38 пациентов с коронавирусной инфекцией. За пределы региона выезжал один человек, он возвращался в Новосибирск через Москву. 17 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами, по каждому случаю проводится эпидрасследование. 20 человек выявлены по контакту с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден", — говорится в сообщении.