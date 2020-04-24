Эксперт: такого в истории мировой гражданской авиации еще не было

В случае банкротства авиакомпания не сможет расплатиться по долгам. И перелеты с загрузкой в 20% все равно приносят одни убытки.

Ситуацию на рынке авиаперевозок России и мира оценил председатель редакционного совета журнала "Авиатранспортное обозрение" Алексей Синицкий. Он подчеркнул, что сложнее всего приходится перевозчикам, которые работали на туристических направлениях.

"Именно международные и туристические перевозки остановились полностью. Они находят разные варианты, вплоть до того, что начали перевозку грузов прямо в салонах пассажирских самолетов, получив на это разрешение, потому что грузы возить нужно. Какие-то возможности они находят. Тем не менее, очень тяжело. Такого в истории мировой гражданской авиации никогда не было, просто вообще никогда. Те страны, где есть более-менее внутренние рынки, как и Россия, как и Америка, там какие-то внутренние рейсы существуют. Но, тем не менее, в силу изоляции, полной остановки жизнедеятельности, все пассажиропотоки очень сильно упали", — пояснил эксперт.

По его словам, даже если самолет загружен на 20%, он все равно несет убытки. Чуть меньше, чем если бы он стоял в ангаре, но все равно о прибыли говорить не приходится.

"В случае банкротства авиакомпания точно не расплатится по долгам. Если авиакомпания выживет, то шансы расплатиться есть. Поэтому кредиторы не очень заинтересованы в том, чтобы банкротить авиакомпанию. В чем уникальность нынешней ситуации? Самолеты у авиакомпаний в лизинге. За лизинг надо платить. В обычных случаях, если авиакомпания не может платить, то лизингодатель просто забирает этот самолет. Это не очень выгодная процедура — досрочное изъятие самолета. А сейчас тем более — никто другой этот изъятый самолет уже не возьмет. Этого просто некому сделать", — рассказал Алексей Синицкий.

Он напомнил, что тяжело приходится и аэропортам, которые остались без пассажиров. Однако они получают прибыль с авиакомпаний, которые запарковали у них свои самолеты.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по словам генерального директора "Победы" Андрея Калмыкова, не все авиакомпании переживут кризис.